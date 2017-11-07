Kazım Koyuncu 12 yıldır yok: Unutmadık seni 'şair ceketli çocuk'

Karadeniz türkülerine yeni bir soluk getiren sanatıyla, ve karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu'nun 46. yaş gününde çeşitli etkinliklerle anılıyor. 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu doğum gününde de unutulmadı. Babasına kanser haberini "Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba" diyerek veren, talihsiz ölümüyle sevenlerini derin yasa boğan genç şarkıcı, doğumunun 46’inci yıl dönünümünde anılıyor. Kaynak: NTV