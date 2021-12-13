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Kazı kazan hırsızları ikramiye alırken yakalandı

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

13 Aralık 2021 16:19

Sinop'ta girdikleri marketten şans oyunu kazı kazan kartı çalıp, ikramiyeyi almaya gelen 2 şüpheli, market sahibinin durumu fark etmesi üzerine polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahallede bir markete giren K. D., ve Ö., S, tezgahın üzerinde bulunan kazı kazan kartlarını çaldı. Marketten ayrılan 2 kişi bir süre sonra kazıdıkları kartlardan çıkan 50 TL'lik ikramiyeyi almak için yeniden markete geldi ve parayı alarak ayrıldı. Kartlarının eksildiğini, fark eden market sahibi Ramazan Gündoğdu, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı fark ederek  polise başvurdu. Polis kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Market sahibi Ramazan Gündoğdu, Marketten kazı kazan kartı çalıp, kazandıkları ikramiyeyi aldılar. Olayı fark edince durumu polise bildirdik. Polis, 2 kişiyi yakaladı dedi. 

Kaynak: DHA

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