300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna sen de kazan" dolandırıcılığı

Adana'da vatandaşlara yasa dışı bahis oynatan grubun 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Grup, yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine doldurdukları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptı. Zanlıların vatandaşlara 'kazandınız' videosu yolladığı, 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Söz konusu videoda, "Bu parayı almak için önce havale parasını göndermeniz gerekiyor, ya da yurt dışında olduğu için siteye vergi vermeniz gerekiyor, yoksa sistem kabul etmiyor" deniyor ve vatandaştan para isteniyor. Vatandaşlar da 300 lira karşılığında 100 bin kazanacağını zannederek para gönderiyor.

'Vergi' ya da 'havale parası' gönderen vatandaşlar karşılığında vaat edilen parayı alamayınca dolandırıcı grubun vatandaşları sahte avukat kimliği ile tehdit ettiği ortaya çıktı. Zanlıların "Para göndermezseniz avukatımız size haciz işlemi başlatacak. Ayrıca yasa dışı bahis oynadığınız için devlette sizin peşinize düşer. Bu nedenle parayı hemen yatırın" diye vatandaşları korkuttukları da belirlendi.

Grubun, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek vatandaştan 300 lirayı aldıktan sonra şahısla tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları belirlendi.

Grubun ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi.

Zanlıların vatandaşları kandırmak için tatil klibi çektiği de ortaya çıktı. Klipte yüzü görünmeyen bir kişi tatil görüntüleri yayınlayarak, "Ben de yasa dışı bahis oynadım sadece 300 lira gönderdim.150 bin lira para kazandım. Borçlarımı ödedim tatilimi yapıyorum geriye de bu kadar param kaldı. Sen de oyna sen de kazan" diyor. Bu klipler vatandaşların telefonuna sosyal medya aracılığıyla atılarak onlar ikna edilmeye çalışılıyor. Zanlıların bu tür birçok video çektiği ortaya çıktı.

Ayrıca zanlıların yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle vatandaşı dolandırıp kazandıkları paraları tatil ve eğlence merkezinde harcadıkları bunun da görüntüsünü çekip sosyal medyalarında paylaştıkları görüldü.

Polis grubun yakalanmamak için sürekli şehir değiştirip ve ev kiraladıklarını saptadı. Yaklaşık bir aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 25 şüpheliden 20’si Adana, Mersin ve Bartın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken 17 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.