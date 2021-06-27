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Kazada yaralanan kadına "Öl" dedi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

27 Haziran 2021 13:05

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları hastanenin önünde toplanırken, bir kadın, sevki sırasında yaralı kadına "Öl sen öl, geber" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Ahmetçiler mevkisinde meydana geldi. Kenan Kabuk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Kabuk ile otomobilde bulunan 3 kişi daha yaralandı.
 
Yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Yığılca Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada yaralanan kişilerin yakınları da hastanenin önüne geldi. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bir kadına ambulansa götürüldüğü sırada, hastanenin önünde toplanan kadınlardan biri "Öl sen öl, geber" dedi.
 
Kadının neden bu tepkiyi verdiği öğrenilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Kaynak: DHA
kazadüzce

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