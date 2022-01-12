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Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın geçmişte trafikte bir aileyle sohbet ettiği anlar

Görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı

12 Ocak 2022 16:20

Denizli’den aile ziyareti için geçen yıl Konya’ya giden çift, o tarihlerde ışıklarda beklediği sırada fark ettiği Konyasporlu Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntüledi. Çalık’ın ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda yorum aldı.

Denizli’de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçen yıl Konya’da yaşayan ailelerini ziyaret etmişti. Konya'da babalarının yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık’ı fark etti.

Camı indirerek Çalık’a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti. Ekim 2020’de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık’ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, "Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun" notuyla paylaştı. Gönderi çok sayıda yorum aldı. 

TIKLAYIN - Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

TIKLAYIN - Konyasporlu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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