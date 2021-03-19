Kaza yaptı, aracındaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bir binanın bahçesinde bulunan park halindeki araca çarptı. Sürücü, aracında bulunan ve yaralanan kadını bırakıp olay yerinden hızla kaçtı.

Büyük bir gürültüyle yataklarından fırlayan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Araç içerisinde sıkışan Didem S., ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı kadın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, araç içerisinde içki şişelerinin olduğu da gözlemlenirken, polis ekiplerince kaçan araç sürücüsü Murat K’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.