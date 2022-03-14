Kaza yapan TIR alev topuna döndü, yaralılar son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devrilen TIR, alev topuna döndü. Araçtaki 4 yaralı son anda kurtarılırken, TIR'da yaşanan patlama ve yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda eski sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen karton yüklü TIR, kontrolden çıkarak kavşakta devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarılırken, patlama yaşanan TIR bir anda alev topuna döndü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR'daki patlama ve yangın, cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA