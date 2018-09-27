T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı

27 Eylül 2018 15:02

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

ETİKETLER

kazauyuya kalmasürücüyapanaraçarabakaldıkonyaalkol

Diğer Videolar

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

Kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Su satarak geçimini sağlayan engelli gence akülü sandalye sürprizi

Yaban hayvanlarının beslenme anları fotokapana takıldı

Tepki toplayan sucu serbest bırakıldı: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım

Ciara fırtınası | İskoçya'da şelale yukarıya doğru aktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24