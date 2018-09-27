Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.