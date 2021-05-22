Kaza yapan sürücü motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Amasya’da meydana gelen kazada minibüsle çarpışan motosikletteki hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü.

Edinilen bilgiye göre, Çağrı Keskin’in kullandığı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Sürücü Keskin’in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ve minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.