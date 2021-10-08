Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Aksaray'da özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaçan sürücü yakalandı. Polis ekiplerine direnen ve "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" diyen sürücü uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. 68 AAH 978 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı. Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan sürücünün aracının plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi.

Sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim” ifadesini kullandı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)