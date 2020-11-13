Kaza yapan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu!

Çorum'da belediye otobüsü ile otomobil çarpışınca genç bir kadın kazada iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsü ile yolun karşısına geçen bir otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrulurken büyük panik yaşanıyor. Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan son anda kurtuluyor. Geri doğru kaçan genç kadın, araçların arasında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.