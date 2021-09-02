T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaza yapan genç, arkadaşına sitem etti: 'İçtim, arabayı sen kullan' dedim ya

Genç, arabasını tekmeleyerek yanındaki arkadaşına İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya" dedi.

02 Eylül 2021 16:26

Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına "İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya" sözleriyle sitem etti. 

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, "İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya" sözleriyle arkadaşına sitem eden sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA

kazaaraçarabaantalya

Diğer Videolar

Üç Kuruş dizisinden yeni fragman; Ercan Kesal kadroda

Dolar uçuyor, TL savruluyor; iktidar faiz kararıyla ne yapmak istiyor, vatandaş nasıl etkilenecek?

Nagehan Alçı "İktidarın görmesini istiyorum" diyerek anlattı: Geçim ile ilgili sokakta ciddi bir yakarış var

Fethiye'de yaşanan paraşüt kazaları kamerada

Merkez Bankası faiz indirdi, canlı yayında kurun adım adım yükselmesi konuklarda şaşkınlık yarattı

Hasta tutuklu Özkan için AYM ve AİHM'e başvuru yapılacak: "Hukuk çifte standart bir şekilde uygulanıyor"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24