Kaza yapan genç, arkadaşına sitem etti: 'İçtim, arabayı sen kullan' dedim ya

Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına "İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya" sözleriyle sitem etti.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, "İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya" sözleriyle arkadaşına sitem eden sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA