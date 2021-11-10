Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular

İstanbul Başakşehir’de 9 aracın karıştığı 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığı zincirleme trafik kazasına müdahale eden polis ekipleri, saatlerin 09.05'ye gösterdiği anda Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle sirenlerini açarak saygı duruşuna geçti. Sirenin çalmasıyla kazazedelerle birlikte diğer sürücüler de araçlarının başında saygı duruşunda bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından çalışmalarına devam eden ekipler, yolu trafiğe açtı.