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Kaza tutanağı tutan 2 trafik polisi ve vatandaşa otomobil çarptı

06 Ocak 2017 16:56

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, yol üzerinde, yaralamalı kaza nedeniyle tutanak tutan trafik polisleri Ercan Karpuz ve Reşit Aslan ile onları izleyenlerden Nazmi Zorbaş'a, başka bir otomobil çarparak kaçtı. Yaralı yaya ve polisler hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Çatalarık Mahallesi'ndeki Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası yol üzerinde inceleme yaparak kaza tutanağı tutan trafik polisleri Ercan Karpuz ve Reşit Aslan ile onları izleyen Nazmi Zorbaş'a, sürücüsü tespit edilemeyen 34 LG 4849 plakalı otomobil çarptı. Karpuz, Arslan ve Zorbaş yaralanırken; yoldakilere çarpan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine çağrılan ambulanslara alınan Karpuz ile Zorbaş Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Aslan ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aranan otomobil ise Babataşı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, hastaneleri gezerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. 35 yaşlarında ve sakallı olduğu belirtilen sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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