T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaza sonrası müdahaleye gelen sağlık görevlilerini darp eden şahıslar serbest bırakıldı

27 Mart 2020 11:10

Konya'da kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isteyen sağlık görevlileri, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı. Ambulansla olay yerinden uzaklaşan ve darp raporu alan sağlık çalışanları, kendilerine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine saldırdı. Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel , Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a  saldırdı. Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. 

Başlatılan soruşturmada polis,  Ahmet S.'nin kendisine müdahalede bulunan sağlık personeli Mehmet Taşpınar'a saldırdığını, diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin de Taşpınar'ı darp etmeye devam ettiğini, olay yerine gelen 7-8 kişilik grubun ise araya girmeye çalışan diğer sağlık personellerine saldırdığı saptadı. Gözaltına alınan Hasan Rıza D.'nin 0.63, Ahmet S.'nin ise 1.23 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



ETİKETLER

sağlık görevlilerikonyakazadarpKaratay ilçesi

Diğer Videolar

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de köpek yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Köpek zaten ölüydü,...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum...

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24