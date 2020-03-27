Kaza sonrası müdahaleye gelen sağlık görevlilerini darp eden şahıslar serbest bırakıldı

Konya'da kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isteyen sağlık görevlileri, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı. Ambulansla olay yerinden uzaklaşan ve darp raporu alan sağlık çalışanları, kendilerine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



İddiaya göre Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine saldırdı. Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel , Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a saldırdı. Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturmada polis, Ahmet S.'nin kendisine müdahalede bulunan sağlık personeli Mehmet Taşpınar'a saldırdığını, diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin de Taşpınar'ı darp etmeye devam ettiğini, olay yerine gelen 7-8 kişilik grubun ise araya girmeye çalışan diğer sağlık personellerine saldırdığı saptadı. Gözaltına alınan Hasan Rıza D.'nin 0.63, Ahmet S.'nin ise 1.23 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





