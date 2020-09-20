Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Bursa'da meydana gelen kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü ortalığı birbirine kattı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye alt geçidinin girişinde meydana geldi. E.G. idaresindeki 16 F 6946 plakalı hafif ticari araç Süleymaniye alt geçidine girmek istediği sırada karşı istikametten gelen M.T. idaresindeki 16 AJU 369 özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Gelen ekipler otomobil sürücüsü M.T.'ye müdahale etmek isterken, şahıs bir anda olay yerindeki polis ekiplerine saldırmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekibi gönderildi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs gelen ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. M.T., önce İnegöl Devlet Hastanesine ardından da alınan rapor sonrası karakola götürüldü.

Kazada ağır maddi hasar alan her iki araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kaza sonrasında çok sayıda vatandaşın olay yerine toplanarak olan biteni film gibi izlemesi ise dikkat çekti.