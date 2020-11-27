T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çekti"

Soylu'nun Sarısaç'ın sözlerine gülerek cevap vermesi üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı

27 Kasım 2020 11:14

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin nüfusunun kayyım tarafından İller Bankası'ndan daha fazla kredi çekebilmek için yüksek gösterildiğini söyledi. 

2021 Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sarısaç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  da bulunduğu komisyon görüşmelerinde, 2016'da Yüksekova Belediyesi'ne atanan kayyımın, 120 bin nüfuslu ilçeyi  500 bin göstererek İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çektiğini söyledi. 

Sarısaç'ın Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyım tarafından yapılanları da dile getirdiği sırada Soylu'nun, gülerek cevap vermesi üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı. 

ETİKETLER

Murat SarısaçHDP Van MilletvekiliHakkari'nin Yüksekova ilçesiSüleyman Soylu2021 Plan ve Bütçeİller Bankası'

Diğer Videolar

Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili, beyaza büründü

Kayı İnşaat işçilerinin 'ücretlerinin iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle yaptığı eylem 2. gününde: 'İşçiler burada Coşkun Yılmaz nerede?'

İmamoğlu: Yakuplu en az oy aldığımız yer; herkese aynı gözle bakıyoruz

CHP'li Başarır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından 600 bin TL'lik dava

Ümit Özdağ'dan mahkemenin ihraç iptali kararı sonrası ilk açıklama: İyi Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum

Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği WhatsApp’ı şikayet etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Üçüncü dalgaya hazırlıklı...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin: 'Yuh Yuh' türküsüyle rektöre itiraz...

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması...

İstanbul'a kar geliyor; Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24