"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çekti"

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin nüfusunun kayyım tarafından İller Bankası'ndan daha fazla kredi çekebilmek için yüksek gösterildiğini söyledi.

2021 Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sarısaç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu komisyon görüşmelerinde, 2016'da Yüksekova Belediyesi'ne atanan kayyımın, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin göstererek İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çektiğini söyledi.

Sarısaç'ın Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyım tarafından yapılanları da dile getirdiği sırada Soylu'nun, gülerek cevap vermesi üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.