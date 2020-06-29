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Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü!

29 Haziran 2020 18:11

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık" dedi. Bir Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçının ardından yapılan basın açıklamasından sonra Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Gözbaşı, takım olarak imkansızı başardıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz ben bitkisel hayatta olan bir takımı devralmıştım. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı. Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı'nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.

 

 

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