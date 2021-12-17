Kayserili esnaftan İmamoğlu'na: Tarzınızı beğeniyorum ama alınmaca yok, AK Parti seçmeniyim

CHP'li Belediye Başkanları, "Kara Kış Fonu" ana temasıyla Kayseri'de çalıştay düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melikgazi'de yurttaşlarla bir araya geldi; esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bir esnaf İmamoğlu'na, "Bir AK Parti seçmeni olarak sizi burada misafir etmekten mutluluk duydum. Siyasetin kaliteli olması lazım. Sonuçta takım tutar gibi siyaset tutmuyoruz. Tarzınızı beğeniyorum ama alınmaca gücenmece yok, AK Parti seçmeniyim" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlığında Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, Kayseri'de buluştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Kara Kış Fonu" ana temasıyla çalıştay düzenleyen belediye başkanları, ilk olarak, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bulunduğu otobüse 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri, saldırının yıl dönümünde Komanda Şehitliği’ne karanfil bırakarak andılar. Şehitler için dua okudular.

Ardından Torun ve belediye başkanları, Hazreti Mevlana'nın mürşidi olan Seyyid Burhaneddin'in türbesini ziyaret ederek dua okudular. Daha sonra İmamoğlu ve Torun, seçimle Kayseri'nin ilk belediye başkanı olan İmam Zade Mehmet Bey'in mezarını ziyaret ettiler.

Belediye başkanları daha sonra esnaf ziyaretlerine başladılar.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cuma namazında Melikgazi'deki Hunat Cami'nde Kayserili yurttaşlarla saf tuttu.

Yurttaşlarla sık sık İmamoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, Hunat Cami karşısındaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Türkiye'de ekonomik sorunlar üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aşacağız, o sıkıntıyı yaratan sebeplere iyi bakmaz lazım. İyi analiz etmek lazım. Sen iş yerini yönetirken ne kadar titiz bir insan olabileceğini, iş yerlerini, en az 9, 10 işletmesi olmuş biri olarak söylüyorum, hesabına titiz bakarsın, kredini çekerken, iş yeri açarken... Nasıl titiz olduğunu, şu kasayı birine emanet ederken onun liyakatine baktığını, bu kişi dürüst mü, ahlaklı mı, bana hesap verebilir mi, bankaya gidip işlerimi yapabilir mi bakarsın. Muhasebeyi emanet ettiğin insana yine titiz bakarsın. Ülkede de bu makamlara titiz bakacağız.”

Bir tıp öğrencisi, İmamoğlu ile takı dükkanında karşılaştı. Heyecanlandığını söyleyen genç kadın, İmamoğlu'na kardiyolog olmak istediğini söyledi. İmamaoğlu, genç kadına; "Son zamanlarda çok başarılı kadın kardiyologlar görüyorum. Hep kalp cerrahı, kardiyolog deyince erkekler karşımıza çıkıyordu. Son dönemde kadınlar görmek muhteşem bir şey" dedi.

Genç kadın, "En büyük hayalim, sizinle tanışmayı çok istedim" deyince İmamoğlu, mutlu olduğunu ifade ederek sarıldı.

Bir gözlükçüyü ziyaret eden İmamoğlu, "İnşallah zor zamanları atlatırız. Para, pul, yaşam bizim. Ama hataları görmek lazım, düzeltmek lazım" dedi.

İmamoğlu esnafa, "Sen buraya alacağın insanı kılı kırk yararak karar versin. Ekonominin başına ekonomiyi anlayanı koyacaksın. Tarımın başına tarımı anlayanı koyacaksın" dedi. Esnaf ise, "liyakat" karşılığını verdi.

Siyasetin kaliteli olması gerektiğini ifade eden esnaf, "Bir AK Parti seçmeni olarak sizi burada misafir etmekten mutluyum. Siyasetin kaliteli olması lazım. Sonuçta takım tutar gibi siyaset tutmuyoruz. Tarzınızı beğeniyorum ama alınma gücenmece yok, AK Parti seçmeniyim" dedi.

İmamoğlu ise şu karşılığı verdi:

"Derdimiz şu. Bugün ekonomide bir gelişme olsun, elim çatlayacak derece alkışlarım. Ben iş adamıyım. 30 sene. Doğdum doğalı işin içindeyim. Dededen, babadan... Ekonominin kötü olmasını isteyen bir vatandaş olamaz. Dolayısıyla bunu çözmek durumunda. Doğru sebebi bulup, çözümle uğraşmazsak bu olmaz. Ben şu anda gidişatı beğenmiyorum, tercih edilen ekonomi yöntemini beğenmiyorum. Ben de ekonomi okudum, ekonominin kurallarını az buçuk, üç aşağı beş yukarı biliyorum. Ben de diyorum, Allah aşkına, konsey, istişare heyeti kurulur, tartışılır.”

İmamoğlu, girdiği bir mağazadan da annesine eşarp aldı. Hangisini seçeceğini bilemediğini söyleyen İmamoğlu'na satış personeli, ipek eşarpları gösterdi. İmamoğlu satış personeline, "Seni uyanık seni, hemen ipeğe gitti ama benim anneme de ipek yakışır" dedi. Mağazadan çıkarken İmamoğlu, kendisine ipek eşarp satan personele, "Seni ayın elemanı seçiyorum" dedi.

Melikgazi'deki Kapalı Çarşı'da İmamoğlu, kuyumcu, pastırma ve baharat esnafını ziyaret etti.

Kaynak: ANKA