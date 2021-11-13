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Esnaf: Veresiye verirsen alıyorlar, vermezsen sorup gidiyorlar sadece

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetinin Kayseri ziyaretleri sürüyor

13 Kasım 2021 10:32

CHP heyetinin Kayseri ziyareti kapsamında, CHP’li Tutdere ve Erbay’ın dinlediği esnaf, zamları müşteriye anlatamadığını söyledi. Esnaf, “Veresiye verirsen alıyorlar, vermezsen sorup gidiyorlar sadece” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetinin Kayseri ziyaretleri sürüyor. Heyetin ziyaretleri kapsamında, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Muğla Milletvekili Burak Erbay, Tomarza’da halkın sorunlarını dinledi.

CHP heyetinin Kayseri ziyareti kapsamında, CHP’li Abdurrahman Tutdere ve Burak Erbay’ın dinlediği Tomarzalı esnaf, zamları müşteriye anlatamadığını söyledi. Esnaf, “Suçlu biziz. Hele bir de şu anda veresiye verirsen alıyorlar, vermezsen sorup gidiyorlar sadece. Zamların suçlusu biziz. Biz 10 lira kazanacağımıza 1 lira kazansak, olmuyormuş” dedi.  

Kaynak: ANKA

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