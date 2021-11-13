Kayserili çiftçi: Cumhurbaşkanı’na bakarsan her şey güllük gülistanlık; geçen yıl 70 lira olan yem bu sene 150 lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası’nın, Kayseri ziyaretleri sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın dinlediği çiftçi, “Cumhurbaşkanı’na bakarsan her şey güllük gülistanlık. Geçen yıl 70 lira olan yem bu sene 150 lira” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası, Kayseri’de iki gün boyunca yurttaşların sorunlarını dinledi. 41 kişiden oluşan CHP heyeti, kentin ilçelerini tek tek ziyaret etti.

Bir esnaf, heyetteki CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın; “Biz devletin açıkladığı enflasyon oranları karşısında gerçek hayat öyle değil, dediğimizde Cumhurbaşkanı ‘abartıyorsunuz’ diyor” sözlerine “Çok konuşamıyoruz ama halk biliyor yani. Farkında herkes” yanıtını verdi.

Bir fırıncı ise Kılınç’ın aynı sorusuna, “Abartılmıyor. Un ile maya. Odunu katmıyorum bile hesaba” karşılığını verdi. Aynı fırıncının ortağı ise Kılınç’a; beş ay önce 153 liraya aldığı unun şu anda 246 liraya, 98 liralık mayanın da 150 liraya çıktığını anlattı.

Bir çiftçi ise Kılınç’ın sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanı’na bakarsan her şey güllük gülistanlık. Geçen yıl 70 lira olan yem bu sene 150 lira. Gübre geçen yıl kaç liraydı, bu sen kaç lira? Atamadım ki. Almaya gücüm yetmedi. Mazotu demeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bu işlere el atın. Böyle olmuyor.”

“Söylemeye utanıyoruz"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’e, sorunlarını anlatan bir esnaf ise gelen zamları fiyatlara yansıtmaya utandıklarını söyledi. Esnaf şunları söyledi:

“Şu anda korkuyorlar gerçekleri söyleyemiyorlar. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum çok kötü. Fiyata yansıtamıyoruz. Alım gücü sıfır. Alım gücü olmayınca biz de satamıyoruz. Yani bazen fiyatları söylemeye utanıyoruz. O kadar yükseldi ki… Esnaf sadece burada çarkını döndürmeye çalışıyor…

Baskın yapıyorlar. Ben istemez miyim burada, 100 parça satayım. En 2 lira kazansam şükrederim. Onu bile kazanamıyoruz. Çarkımızı döndüremiyoruz. Kiralarımızı ödemekte zorlanıyoruz. 350 lira ödediğim elektrik, 650 lira. Yazın ödediğim elektrik 1 milyar 200 (bin 200 lira) ödüyorum. Ben ufak esnafım, kendi yağında kavurulan esnafım. Giyimimizde, yememizde fedakarlık yapıyoruz. Işıktan bile fedakarlık yapıyoruz. Sabah geldiğimizde müşteri olduğu zaman yak, tekrar söndür. Bu duruma geldik. Tasarrufun dibine geldik.”

“Çocuk istiyor, gücü yetmiyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e derdini anlatan balıkçı ise vatandaşın yarım kilo balık alabildiğini söyleyerek, “Ne yapacak, alım gücü kalmadı. Tadımlık. Yok. Çocuğu istiyor, gücü yetmiyor. 15 liraya hamsi veriyoruz… Gücü yetmiyor, 750 gram alıyor. En ucuzu olduğu halde” dedi.

CHP’li Ağbaba’ya sorununu anlatan bir yurttaş işe “200 lira ile markete giriyordum, her şeyimi alıyordum. Şimdi 500 lira ile alamıyorum” diye konuştu.

Bir esnaf ise Ağbaba’ya iş yerini kapatmayı düşündüklerini aktararak, siftahı zor ettiğini dile getirdi. Esnaf, enflasyonun da arttığını vurgulayarak, “Her gün eve gittiğimiz 200 lira. Markete gidiyoruz, meyve ve sebze alıyorsun 200 lira. Elmanın kilosu 9 lira” dedi.

AVM’de çalışan iki üniversite mezunu yurttaş, “Asgari ücretle çalışıyoruz. 2 üniversite mezunuyum. Sınava da girdim, adımız Mustafa Kemal diye. Gitti yani” diye sorununu anlattı.

Sorununu CHP’li Ağbaba’ya anlatan başka bir yurttaş ise elindeki montu göstererek, “Satamıyorum. Adam alamıyor. Alım gücü yok ki. Enflasyon yüksek. Geçen hafta almışım şunu 240 liraya, adama telefon açıyorum 260 liraya kardeşim diyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Kılınç’a sorununu anlatan yaşlı bir çiftçi, kömür fiyatlarının 3 kat arttığını “Bin 200 liradan 3 bin 600 liraya çıktı. Türkiye’nin yarısının yaktığı kömür bu” dedi.

Bir bakkal da tüplere zam geldiğini, 70 liralık tüpün fiyatının 160 liraya yükseldiğini söyledi.

Bir dönerci ise “Geçen yıla tavuğun kilosunu alıyorduk, şimdi 37 lira” diyerek, maliyetinin artmasına rağmen tavuk döneri aynı fiyattan satmaya devam ettiğini dile getirdi. Dönerci, “Günü simit ile çayla geçirsek, asgari ücret yine yetmez” dedi.

“Asgari ücretli zammı almadan parayı alacaklar"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bir kasaba tavuk fiyatlarının artışını sordu. Kasap, geçen yıl tam tavuğun 16 lira olduğunu ve bu yıl 21 liraya çıktığını belirterek, “Vatandaş alamıyor, vallahi ben dükkânı kapatacağım. Ondan sonrasına Allah kerim” dedi.

Kasap, geçen yıl 1600 liraya aldıkları kömürün 3 bin 600 liraya çıktığını belirterek, “Asgari ücrete ne kadar zam veriyor bunlar, atıyorum yüzde 15. Asgari ücretle çalışan vatandaş, maaşını almadan o parayı alacaklar” diye konuştu.

Emir, pazarcı esnafının da sorunlarını dinledi. Pazarcı, fiyatların arttığını belirterek, 20 liraya sattıkları peynirin 35 lira, 100 liralık sıvı yağın 160 lira olduğunu söyledi.

Bir sobacı ise 250 liraya verdikleri sobanın fiyatının 350 liraya çıktığını aktararak, vatandaşın ikinci el soba aldığını belirtti. Sobacı, “Geçen sene bin 500 boru satıyordum, 100 tane boruya düştüm. Karım 2 bin liraydı, şu anda karım hiç yok” diye konuştu. Sobacı, veresiyeye soba alan bile olduğunu dile getirerek, kömür fiyatlarının da arttığını açıkladı.

Kaynak: ANKA