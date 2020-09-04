Kayseri Valisi Günaydın: Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Kayseri’de esnaflara yaptığı denetim sırasında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor” dedi.

Millet Caddesi, Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’da yapılan esnaf denetimlerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ve basın mensupları katıldı.

Kurallara riayet edilmezse daha büyük tedbirler alınabileceğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, düğün yasaklarına rağmen 'kaçak düğün' yapanlar olduğunu, karantinada olmasına rağmen başka iş yerinde çalışan işçiler olduğunu söyledi.