T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kayseri Valisi Günaydın: Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor

'Kaçak düğün' yapanlar var

04 Eylül 2020 13:24

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Kayseri’de esnaflara yaptığı denetim sırasında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor” dedi.

Millet Caddesi, Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’da yapılan esnaf denetimlerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ve basın mensupları katıldı.

Kurallara riayet edilmezse daha büyük tedbirler alınabileceğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, düğün yasaklarına rağmen 'kaçak düğün' yapanlar olduğunu, karantinada olmasına rağmen başka iş yerinde çalışan işçiler olduğunu söyledi. 

 

ETİKETLER

Kayseri Valisi Şehmus Günaydınesnaf denetimidenetimmaskekoronavirüscovid-19sosyal mesafekaçak düğün

Diğer Videolar

Durak harici yerde inmek istedi; inemeyince otobüsün frenine bastı

Baskına gelen polisleri, içeriye, ateşini ölçerek aldı

TIR ve kamyonların karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

A Haber'in 'müjde' olarak verdiği haber sosyal medyanın gündeminde; "Bu sefer itiraf gibi"

Dolandırıcılar, yardım parası diyerek Belarus rublesi verdi, karşılığında 1 kilo altın aldı

Bekir Coşkun anlatıyor; telefonlarını dinleyen Mahmut’la nasıl mesai arkadaşı oldu?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı...

‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız...

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor...

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24