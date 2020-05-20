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Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir amacı yokmuş!

20 Mayıs 2020 13:15

Kayseri'de İranlı bir kişinin balkonuna astığı İngiliz bayrağı desenli havlu nedeniyle gözaltına alınmasının ardından "Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapan Kayseri Valiliği yeni bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, mahallelinin ihbarı üzerine gözaltına alınan şahısla ilgili "Şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır" denildi. 

Valilikten yapılan açıklama şöyle: 

"19 Mayıs 2020 tarihinde basın büromuzca yapılan kısa açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle daha ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19:19’da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19:19’da Ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikâyet ve ihbarlarda bulunmuşlardır. 
 
Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikâyet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ne Olmuştu?

Kayseri'de İranlı Mohammad Reza K.'nın, balkonuna astığı İngiliz bayrağı desenli havlusu mahallenin tepkisine neden olunca polis çağrıldı. Mahalleye gelen polis ekipleri, Reza K.'yı gözaltına alırken sosyal medyaya yansıyan olay sonrası Kayseri Valiliği, şahıs hakkında işlem başlatıldığını belirten bir açıklama yayınladı. Reza K. polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" demişti. 

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