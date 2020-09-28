Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Nisan ve mayıs aylarına göre şehrimizde çok daha kötü bir durum var

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, vatandaşların yaz aylarında rehavete uğradığını söyleyerek, “Biz kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temenni ediyoruz ki; hem devletimizin attığı adımlar hem de duyarlı vatandaşlarımız ile en başta sağlık çalışanlarımızın çabaları sayesinde biz bu yangını söndüreceğiz” dedi.

Şahin, Kayseri’de korona virüsün son durumu hakkında bilgiler verdi. Mart ve nisan aylarında alınan tedbirlerin yaz aylarında gevşetilmesi ile beraber vatandaşlarda rehavetin meydana geldiğini kaydeden Şahin, "Bugün ne yazık ki nisan ve mayıs aylarına göre şehrimizde çok daha kötü bir durum var. Her gün onlarca ve yüzlerce hasta, yeni hasta olarak evleri karantinaya alınıyor, bir kısmı hastaneye yatıyor" dedi.

Kısıtlamaların geri gelmesini düşündüklerini dile getiren Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, “Biz Valimize Kayseri Tabip Odası olarak bir takım önerilerde bulunduk. Bu öneriler arasında tam bir sokağa çıkma yasağı değil ama ciddi kısıtlılıklar getirilmesi gerektiğini ifade ettik. Örneğin gece sokağa çıkma yasakları olabilir, hafta sonu kısıtlamalar olabilir" diye konuştu.