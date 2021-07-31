Kayseri'de yapılan sokak röportajından: "Burası Kayseri, AK Parti'nin kalesi. AK Parti Kayseri'de bitti"

AKP'nin seçimlerde en yüksek oy aldığı iller arasında yer alan ve 'AKP'nin kalesi' olarak nitelendirilen Kayseri'de yapılan bir sokak röportajında, ülkenin güneyinde yaşanan orman yangınları ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin 'Yangın söndürme uçağımız yok" açıklaması tartışıldı.

Vatandaşlar arasında başlayan tartışma sırasında ekonomik sorunları dile getiren bir vatandaş, "Erdoğan bu ülke için çok şey yaptı Allah razı olsun ama halkı mağdur etti" dedi.

Bir vatandaş ise "Burası Kayseri, AK Parti'nin kalesi. AK Parti Kayseri'de bitti. Bundan sonra oy moy yok. Bundan sonra kolum da kopsa oy vermem. Köpek gibi pişmanım" sözlerini dile getirdi.

İlave TV isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajı sırasında yangınlara müdahale ve yangın uçakları ile ilgili sorular sorulması üzerine konu ekonomiye geldi. Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaptırdığı 'saraya' harcanan parayı hatırlatarak Türk Hava Kurumu'na yangın söndürme uçağı alınmamasına tepki gösterdi. Vatandaş, "Sarayın günlük masrafı ile bir uçak alınır" dedi.

Daha sonra Avrupa'daki yaşam koşulları ile Türkiye'deki yaşam koşulları üzerine tartışan vatandaşlar, ekonomik sorunları dile getirerek AKP'ye tepki gösterdi.