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Kayseri'de maç oynanırken sahaya giren köpek oyuncuları peşinden koşturdu

Kalecinin boş su şişesini kenara atarak köpekten getirmesini istemesi ile köpek sahanın dışına çıktı

04 Ocak 2022 21:10

Kayseri U-18 Futbol Ligi’nde oynanan Anayurt Final-Hacılar Erciyesspor maçı oynanırken sahaya giren bir köpek, oyuncuları peşinden koşturdu. Kalecinin boş su şişesini kenara atarak köpekten getirmesini istemesi ile köpek sahanın dışına çıktı.

Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan Anayurt Final - Hacılar Erciyesspor karşılaşmasının 85. dakikası oynanırken sahaya giren bir köpek hem oyuncuları hem de maçı izleyen taraftarları gülümsetti. Köpeğin zarar görmemesi için maçı durduran hakem, oyunculardan köpeğin dışarı çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine bazı oyuncular köpeği yakalayabilmek için peşinden koştu. Bu durumu oyuna çeviren köpek ise zaman zaman kaçarken, zaman zaman ise saha içinde yuvarlanarak kendini yaklaşamaya çalışan oyuncular ile oyun oynadı.

Durumu tebessüm ile izleyen iki takım kenar yönetimi ve taraftarlar oyunculara köpeği yakalayabilmesi için taktik verdiler. Son olarak kalecinin boş su şişesini kenara atarak köpekten getirmesini istemesi ile köpek sahanın dışına çıktı.

Maç kaldığı yerden devam ederken, kaybedilen zaman nedeniyle hakem maça 5 dakika ekledi. 

Kaynak: İHA

 
köpekfutbolspor

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