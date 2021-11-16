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Kayseri'de hırsız, eve tırmanıp pencereyi tek hamlede böyle açtı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

16 Kasım 2021 13:56

Kayseri'de ismi 12 farklı hırsızlık olayına karışan 6 zanlı, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Zanlılardan A.K.'nin bir evin camına tırmanarak tek hamlede pencereyi açtığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.
 
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.’nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 
Yakalanan şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
 
Kaynak: İHA
kayserihırsızpencere

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