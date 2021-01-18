Kayseri'de eksi 4 derecede 'ucuz elma' kuyruğu!

Kayseri’de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derecelik hava soğukluğuna rağmen ucuz meyve için yollara düştü. Vatandaşlar, “Türkiye’nin gerçek yüzü” ve “Bu kuyruk yokluk kuyruğu” yorumları yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Vatandaşın alım gücü yok. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın” dedi.

Çetin Arık, onlarca metre uzayan kuyruktaki vatandaşlarla konuştu. Vatandaşlar, markette kilosu 5-6 lirayı bulan elmayı 2,5 liradan almak için soğukta beklediklerini ve sıcak havalarda gece gelip alışveriş yaptıklarını söyledi. Yurttaşlar, hayat pahalılığını, “Türkiye’nin gerçek yüzü” ve “Bu kuyruk yokluk kuyruğu” diye özetledi. Yahyalı İlçesi’nden elmaları getiren esnafın tezgahı da zabıtalar tarafından kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çetin Arık, “Hava eksi 4 derece. Soğuk mu soğuk. Ayaz mı ayaz. İnsanlar evine ucuzundan meyve sebze götürmek istiyor. Markette kilosu 5 lira olan elmayı burada esnafımız 2 buçuk liradan satıyor. Millet sosyal mesafeye uyarak evine ekmek, meyve, sebze götürmek istiyor. Engellemeyin” çağrısında bulundu.

50 yıl önceki tüp kuyruklarını anlatarak iktidar olanların, 18 yılın sonunda insanları ucuz ekmek, ucuz sebze ve meyve kuyruklarına mahkum ettiğini belirten Arık, “Vatandaşın alım gücü yok. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın” diye seslendi.

Kaynak: ANKA