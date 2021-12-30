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Kayseri'de Bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

7 farklı adrese operasyon düzenlendi

30 Aralık 2021 16:29

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla ekran kartları ve dijital materyaller getirilerek Bitcoin üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 7 farklı adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36 adet ekran kartı, 6 Adet ana kart, 6 adet RAM bellek, 5 adet USB bellek, 9 adet güç kaynağı, 37 adet ana kart yuvası, 20 adet taşınabilir hard disk, 1 adet tabanca, 150 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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