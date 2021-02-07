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Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

"Su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor"

07 Şubat 2021 16:01

Kayseri'de, Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) "Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı’nda sular çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Taşhan Mahallesi’nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı. Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken, bunlar belediyeye görevlileri tarafından toplanıp, yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.

Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir, "Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı” diye konuştu.

Suların çekilmesi nedeniyle mezarların ortaya çıktığını kaydeden Özdemir, "Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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