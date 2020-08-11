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Kaynakları baraj yapılan Marmara Gölü kuruyor, derinlik 50 santimetreye kadar indi

"Gölümüzü Gördes Çayı besliyordu, oraya da Gördes Barajı yapılınca kuruma noktasına geldi”

11 Ağustos 2020 12:33

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Manisa’nın kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Su seviyesinin yarım metreye düştüğü gölün dibi görülürken, havadan çekilen görüntülerde ise gölün kurumak üzere olduğu görüldü. 

Marmara Gölü’ndeki durumun iyi olmadığını belirten Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, göldeki kuraklık nedeniyle balıkçıların balıkçılığı bıraktığını söyledi. Selvioğlu “Gölümüzde su kalmadı ve kuruma seviyesine geldi. Şuan en derin yeri 40-50 santim civarındadır. Daha önceki yıllarda bu denli kuraklık yaşamamıştık, ama bu yılki gibi kuraklığı ilk kez yaşıyoruz. Çünkü gölümüzü besleyen kaynak kalmadı. Gölümüzü Gördes Çayı besliyordu, oraya da Gördes Barajı yapılınca kuruma noktasına geldi” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nde su seviyesi yarım metrenin altına düştü.

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