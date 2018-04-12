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Kaymakçı Pando'nun sahibi Pandelli Shestakof son yolculuğuna uğurlandı

12 Nisan 2018 18:55

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul'un en eski esnaflarından, 'Kaymakçı Pando Amca' diye bilinen Pandelli Şestakof (92) son yolculuğuna uğurlandı. Feriköy Bulgar Ortodoks Mezarlığı'nda düzenlenen törende konuşan 54 yıllık eşi Yuanna Şestakof, "Çok uzun süre esnaflık yaptı. İstanbul'un en eski esnaflarından biriydi. Herkesten, müşterilerimizden çok saygı ve sevgi gördü" dedi. Kaymakçı Pando'nun işletmecisi Pandelli Şestakof, geçen pazartesi günü tedavi gördüğü Balıklı Rum Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şestakof için bugün Feriköy'deki Bulgar Ortodoks Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Kaymakçı Pando'nun eşi Yuanna Şestakof ve oğulları Sotir ve Hıristo Şestakof ile diğer aile üyeleri kabul etti. Şestakof ailesinin yanı sıra törene Kaymakçı Pando'nun yakınları, sevenleri, Bulgar cemaatinin üyeleri ve Beşiktaş Çarşısı'nın esnafı katıldı.

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