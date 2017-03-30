Kaymakamdan muhtarlara: 'Evet' çıkmazsa elinizdeki mührü alırım!

Bitlis Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'ın muhtarları çağırıp, "Referandumdan 'Evet' çıkmazsa elinizdeki mührü alırım" diyerek tehditte bulunduğu ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre Tehdidin öğrenilmesinin ardından ilçeye giden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi bölgedeki muhtarlar ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde muhtarlar, Kaymakam Karaman'ın kendilerine “köylerinden belirli bir oranda ‘Evet’ oyu çıkmadığı taktirde köylerine hizmet götürmeyeceğini, bütçeden pay ayırmayacağını ve mühürlerini ellerinden alacağını" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ifade etti. Tehdit edilen muhtarlardan Esenköy muhtarı Hüdeyda Koçak'ın açıklaması şu şekilde...