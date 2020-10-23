Kaymakamdan CNN Türk muhabirine: İsmimi de yanlış söyledin zaten...

CNN Türk muhabiri Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'in ismini yanlış söyleyerek "Yanımızda İsmail Bey var" dedi. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel de kendisinden Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağı olayıyla ilgili bilgi almak isteyen muhabire konuşmayarak "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de dün saat 11.00 sıralarında eğitim uçağı düştü. Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra Büyükçekmece Kaymakamı'nın da alanda bulunduğunu söyleyerek kaymakama mikrofon uzattı.

"Ben İsmail değilim, ismimi de yanlış söyledin zaten"

Bilgi aktarmaya çalışan muhabir, "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e mikrofon uzattı.