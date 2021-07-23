Kaykaycı olmak: "'Kızlar kayamaz ki' diye tepkiler geliyordu, daha çok cesaretlendim"

Kaykay, kimine göre bir serseri sporu; kimine göre ise bir tutku, bir yaşam biçimi.

Bir sokak sporu olarak doğan kaykay, Türkiye'de 1980'lerin sonlarına doğru büyük şehirlerde yavaş yavaş tanınmaya başladı. 2000'lerde şehir mimarisinin gelişimi ve kaykay parklarının yaygınlaşması, kaykaya olan ilginin artmasındaki en büyük etkenlerden. Günümüzde ise Türkiye Kaykay Federasyonu bünyesinde kaykay süren yüzlerce kadın ve erkek lisanslı kaykaycı bulunuyor ve Türkiye Kaykay Milli Takımı, son üç yıldır Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ediyor.

Peki, kaykaycılar neden kaykaya başlıyor? Kaykay kültürü nasıl gelişiyor? Kaykay hareketleri neler? Toplum ve aileler, kaykaya nasıl yaklaşıyor? Kaykay kayan kadınlara nasıl tepkiler geliyor?

Kaykaycılar, +90'a anlattı.