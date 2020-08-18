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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 227 gününde sürüyor

Botlarla su üstü aramalarının da yapıldığı çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı

18 Ağustos 2020 14:02

Tunceli’de 227 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD il müdürlüklerinden ekiplerin katıldığı çalışmalar su altı ve su üstünde devam ediyor.

Aramalar kapsamında teknik ekip tarafından belirlenen alanlara birinci sınıf dalgıçlar tarafından dalışlar gerçekleştirilirken Su Altı Görüntüleme Cihazı (ROW) ile de su altı çalışması gerçekleştiriliyor.
Botlarla su üstü aramalarının da yapıldığı çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi BölümüGülistan Dokuarama çalışmalarıTunceli

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