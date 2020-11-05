Kayıp Gülistan Doku'nun ablasından eski Tunceli Valisi Sonel'e: Söz verdin, 'ceset vereceğim' dedin; baş şüphelileri tatile gönderdin

T24 Haber Merkezi

5 Ocak'tan beri (306 gündür) kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 9 Haziran 2020'de Ordu Valiliği'ne atanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e seslenerek "Hani Gülistan intihar etmişti, ani Gülistan'ın bedenini bize verecektin? Sen Zaynal Abarakov ve ailesini Alanya'ya tatile gönderdin. Eğer sen gereken araştırmaları yapsaydın, eğer o aile gitmeseydi. Benim ailem 306 gündür Dinar Köprüsü'nün başında ceset bekliyor olmayacaktı" dedi.

Vali Sonel'e "Bu köprüde bizi 306 gündür sen tuttun. Söz verdiniz, 'ceset vereceğim' dediniz" diye seslenen abla Doku, "Bu aile bu kızı bulmadan bu kadar acıyı nereye koyacak, baş şüpheliler Alanya'da tatilde. Bugün Gülistan 306 gündür yok" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında partisinin Dersim'de düzenlediği programa katıldı.

“Şüpheli isimler üzerinde durulmalı”

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Buldan, 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü. Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Köprüsü'nde Doku'nun ablası Aygül Doku ile görüşen Buldan, "Şüphelilerin isimleri belli ise üzerinde durulmalıdır" dedi.

Abla Doku’dan destek çağrısı

Gülistan Doku'nun kaybedilmesine ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Buldan, "Etkin bir soruşturma yürütülmediği sürece aramalara dair bir sonuç alınamaz. Elimizden geldiği kadar bu olayın takipçisi olacağız. Soru önergeleri ile gündem yapacağız" dedi.

Doku'nun ablası Aygül Doku ise insan haklarını savunanları Saru Saltuk Köprüsü'ne çağırdı.