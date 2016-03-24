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Kayıp Enes'in annesi: "Sümeyye Erdoğan dosyaları götürdü, geri getirmedi..."

24 Mart 2016 19:17

Kaybolan oğlu için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne, konuyla ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan ile görüştüğünü kendisinden rapor ve evrakların istendiğini bunun üzerine Edirne'de yapılan bir mitingde Erdoğan'a tekrar ulaşmaya çalıştığını söyledi. Edirne'de Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediğini ama kızı Sümeyye Erdoğan'a durumu anlatma imkanı bulduğunu anlatan anne "Elimdeki dosya, evrak ve belgeleri Sümeyye hanıma verdim, bu konuyla ilgileneceğini söyledi. Ama sonra bir şey çıkmadı, elimdeki belgeleri, fotoğrafları da alıp götürdü, bir daha onlar da geri gelmedi" diyerek mağdur etti dedi. Bunun üzerine Anlı, dosya ve evrakların kopyasını saklamayan anneyi eleştirdi.

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