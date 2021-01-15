Kayıp doktorun Kartepe’de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan ve Kartepe’de arama kurtarma ekiplerince aranmasına devam edilen doktor Uğur Tolun'un, son kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kayıp doktorun, 2 gün önce Kartepe’ye çıkma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli’de 2 gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. 2 gündür bölgede aranmasına devam edilen Tolun’un aracı ile Kartepe’ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıp doktorun son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Kartepe yolu üzerinde Maşukiye’de bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 13 Ocak saat 12.47’de Tolun’un kamyoneti ile Kartepe zirvesine doğru ilerlediği görünüyor.

AFAD ekipleri iz köpekleri ile aramalarını sürdürüyor

Öte yandan kayıp doktoru bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında Tolun’un geçiş güzergahlarında yoğunlaştırıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Belediye ekipleri de seferber oldu

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek 13 Ocak Çarşamba günü evinden ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dün tüm gün devam eden çalışmalar neticesinde Tolun’a ulaşılmadı. Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama ve Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri Kartepe’ye çıkan yol güzergahınca arama çalışması başlattı. Tolun’un son olarak görüldüğü Maşukiye bölgesinde ekipler güvenlik kamerası incelemeleri yapıyor. Kartepe Belediye ekipleri ise çalışmalara destek olmak için bölgeye sevk edildi.