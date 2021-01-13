Kayı İnşaat işçilerinin 'ücretlerinin iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle yaptığı eylem 2. gününde: 'İşçiler burada Coşkun Yılmaz nerede?'

Kayı İnşaat işçilerinin 2 yıldır ücretleri ödenmediği gerekçesiyle İstanbul'da yaptığı eylem 2. gününde de devam etti. Kayı İnşaat Genel Merkezi önünde toplanan işçiler, 'Zafer direnen emekçinin olacak', 'İşçiler burada Coşkun Yılmaz nerede?', 'Direne direne kazanacağız', 'Güle güle Coşkun yarın yine buradayız' sloganları attılar.

O anlar İnşaat Sen'in Twitter hesabından "İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri burada. Bizim emeklerimizle yükselen inşaatlarla zenginleşip, haklarımızı ödemeyen Coşkun Yılmaz nerede?" notuyla paylaşıldı.