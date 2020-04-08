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Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu

08 Nisan 2020 13:08

Mersin'de kaybolan 72 yaşındaki alzheimer hastası kadın, düşüp bayıldığı arazide ısı tespiti yapabilen termal kameralı drone ile bulundu.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan alzheimer hastası Ayşe Düzkaya'dan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Emniyet güçleri, yakınlarının ihbarı üzerine yaşlı kadının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına, havanın kararmasının ardından İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine bağlı droneler de destek verdi. Termal kameralı drone ile araziyi tarayan polis ekipleri, seraların bulunduğu bölgede ısı akışı fark etti. Bölgeye giden ekipler, yaşlı kadını düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.

Evinin yaklaşık bir kilometre uzağında bulunan Düzkaya, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

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