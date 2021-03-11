Kaybettikleri maçın ardından hakemlere tepki gösteren Sassari koçu, adeta çılgına döndü

Dinamo Sassari başantrenörü Gian-marco Pozzecco, kaybettikleri Nymburk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pozzecco, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında bitime 17 saniye kala hakemlerin aleyhlerine verdiği bir kararı izlemeye gitmemesine sert bir tepki verdi.

Sassari koçu, "Bana göre topa onlar dokundu. Hakem dedi ki Miro topa dokunmadı. Sonra fikir değiştirdiler. Bir diğer konu; izlemeye gitmediler.

Bu adil değil. Bu adil değil. Oyuncularım burada maçı oynamak için 25 saat yolculuk yaptılar.

Bu adil değil, bu adil değil. Nasıl hakemlik yaptıklarından bahsetmiyorum ki mide bulandırıcı. 'Sadece lütfen gelip izleyebilir misiniz?' diye sormamdan bahsediyorum. Topa dokunduğundan emindim. Gitmediler, gitmediler" diye konuştu.