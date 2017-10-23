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Kaybedenler Kulübü Yolda filminin ilk fragmanı yayınlandı!

23 Ekim 2017 18:01

Kaybedenler Kulübü efsanesi altı yıl aradan sonra devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda ile geri dönüyor. Film, Mart 2018’de vizyona girecek. Yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, Kaybedenler Kulübü Yolda’nın çekimleri Antalya’da başladı. Bir dönemin efsanevi radyo programı Kaybedenler Kulübü’nden yola çıkılarak ilki 6 yıl önce seyirciyle buluşan film, yeni hikayesiyle yıllar sonra tekrar sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İkinci filmde Kaan ve Mete’nin yol hikayesini seyircisiyle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde, yine Nejat İşler, Yiğit Özşener yer alıyor. Yol, yolculuk ve ilişkiler hiçbir zaman planlandığı gibi gitmez…

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