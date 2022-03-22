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Kayan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı

Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi

22 Mart 2022 20:49

İstanbul Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Vatandaşlardan birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir’de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkânın önündeki arabaya çarparak durabildi.

Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi. 

Kaynak: İHA

 

 

 
 
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