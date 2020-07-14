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Kaya Çilingiroğlu’nun Instagram paylaşımı tepki topladı

14 Temmuz 2020 12:16

Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun motosikletli bir sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yaptığını gösteren videosuna takipçilerinden tepki geldi.

Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından motosikleti ile akrobatik hareketler yapan birisinin videosunu paylaştı.

Çilingiroğlu, paylaşımına herhangi bir not eklemedi. Çilingiroğlu’nun eski eşi ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın da beğendiği videoya birçok kişi tepki gösterdi.

Sürücünün çok tehlikeli hareketler yaptığını belirten takipçiler, “Tehlikeli şov bunlar çocuklarınıza nasıl bir örnek sizce?”, “Doğrusu bunu paylaşmanızı kınıyorum. Zaten özentiye müsait gençlerimiz” gibi yorumlar yaptı.

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