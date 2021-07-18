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Kavurucu sıcaklarda çocuklardan tehlikeli serinleme yöntemi

18 Temmuz 2021 14:10

Batman’da termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaklardan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Batman’da etkili olan sıcak hava insanları olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar öğle saatlerinde gölgeliklere sığınıyor ya da evlerde, camilerde klimaların altında zaman geçiriyor. Yaz mevsiminin en sıcak aylarından olan temmuz ayının gelmesiyle beraber Batman’da sıcaklar etkisini artırdı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar parklarda ağaçların gölgesine sığınırken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Süs havuzlarında serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzmanlar, saat 11.00-16.00 arasında çocuk ve yaşlıların mümkün olduğunca dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

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