T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kavgayı ayırmak isterken kurşunların hedefi olan polis, yaralandı

02 Ağustos 2020 10:58

İstanbul Kartal'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken kurşunların hedefi olan polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden otomobille kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal, Çarşı Mahallesi, Mülayim Sokak'ta saat 21.00 sıralarında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. O esnada kavgayı gören A.Y. isimli polis memuru sivil kıyafetli bir şekilde öfkeli grubu ayırmak istedi. İki grubun arasına giren polis memuru, kavga eden grubun içerisinde olan Halil S. isimli saldırganın silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Bacağından hafif şekilde yaralanan polis memuruna ilk müdahale çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansta yapılırken daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayı ayırmak isterken silahlı saldırıya uğrayan polis memurunu yaralayan Halil S. isimli saldırgan kısa süre sonra olay yerinden kaçtığı otomobiliyle birlikte yakalandı. Asayiş Büro Amirliğindeki ilk ifadesinde silahla yaraladığı kişinin polis olduğunu bilmediğini söyleyen saldırganın işlemleri devam ediyor.

Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi

Polise gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilirken özel harekat polisleri de uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini aldı. Zırhlı araçlar sokak giriş çıkışını kapatırken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

istanbulkartalililçegrupiki gruppolisayırma

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2020

Halfeti’de batan tekneden vatandaşlar böyle kurtarıldı

Hepsinin faili bir erkek: Köpekten kaçan kadını arabasına aldı, cinsel saldırıda bulundu, aracından attı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmak isteyen Bimeks işçilerine müdahale: Çok sayıda gözaltı

İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan AKP’li Tevfik Göksu’ya: Rezillerden tek istediğimiz çukurun dibine hemen varmaları

Esnaf, polisin maske uyarısına kızdı; kimliğini vermemek için direndi: Hırsızlık mı yaptım?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?...

İki profesörün 'maske' tartışması; Mehmet Ceyhan'dan Çilingiroğlu'na: Seni adam yerine...

Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin ifadesinden: Dede...

5 daire başkanının görevden alınmasının perde arkasında Emine Erdoğan'ın kuzenine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24