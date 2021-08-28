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Kavga edenlerin üzerine leğenle su dökerek ayırmaya çalıştı

Düğünde gençlerin kavgasına “sulu müdahale”

28 Ağustos 2021 14:35

İstanbul Esenyurt’ta düğünde tartışan gençler daha sonra sokakta kavga etti. Kavgayı ayırmak için bir vatandaş gençlerin üzerine su döktü.

Esenyurt’ta bir düğünde bir araya gelen gençler nedeni bilinmeyen bir sebeple yan sokakta tartışmaya başladı. Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken gençleri ayırmak için bir vatandaşın evden su döktü.

Birinci katta oturan bir vatandaş altında kavga eden gençlere leğenle su dökerek ayırmaya çalıştı. Bu durum karşısında şok olan gençler kısa süre sonra ayrılarak sokaktan ayrıldılar. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tarafından kaydedildi.

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