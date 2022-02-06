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Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayboldu

06 Şubat 2022 19:57

Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına bazı kişiler tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.
 
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı.
 
Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga, köpeklerin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayboldu.
 
Kaynak: İHA
köepkkavga

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