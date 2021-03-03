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Kavga anında korkuluklar kırıldı, öğrenciler 5. kattan düştü: 5 ölü, 3 yaralı

03 Mart 2021 09:24

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da bir üniversitede çıkan kavga sonucu demir korkulukların kırılması ile 5’inci kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde (UPEA) çıkan kavga sonucu birçok öğrenci hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlerde, üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktığı aktarıldı. Üniversitenin 5’inci katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılması ile birçok öğrenci 5’inci kattan aşağı düştü. Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci ise yaralandı.

Öğrencilerin 5’inci kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından kaydedildi.

El Alto Belediye Başkanlığında düzenlenen kutlama törenine katılan Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada, “El Alto halkına ve acı çeken ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Gerçeklerin derhal açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. UPEA'da çoğu kırsal kesimden olmak üzere yaklaşık 100 bin öğrenci eğitim görüyor.(İHA)

Güney AmerikaBolivyaEl Alto kentiöğrenci kavgası5. kattan yere çakıldılar

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